Am Küttler-Platz bereiteten Stadtgärtnerinnen Ulrike Lang (li.) und Lara Könitzer Pflanzkübel auf den Winter vor. Bild: WBG Plauen
Am Küttler-Platz bereiteten Stadtgärtnerinnen Ulrike Lang (li.) und Lara Könitzer Pflanzkübel auf den Winter vor. Bild: WBG Plauen
Am Küttler-Platz bereiteten Stadtgärtnerinnen Ulrike Lang (li.) und Lara Könitzer Pflanzkübel auf den Winter vor.
Am Küttler-Platz bereiteten Stadtgärtnerinnen Ulrike Lang (li.) und Lara Könitzer Pflanzkübel auf den Winter vor. Bild: WBG Plauen
Plauen
Plauens Stadtgärtner bereiten Grünflächen auf den Winter vor
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Der nächste Frühling kommt bestimmt: Während graue Novembertage dominieren, laufen auf Plauens Grünflächen nicht nur die Vorbereitungen für den ersten Frost.

Die Stadtgärtnerinnen und -gärtner der Immobilienservice Plauen GmbH (ISP), einer Tochtergesellschaft der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, haben derzeit alle Hände voll zu tun. Im gesamten Stadtgebiet werden Blumenbeete und Pflanzkübel aktuell auf den Winter vorbereitet. Mit rund 1350 Kilogramm Reisig aus Markneukirchen wurden die...
