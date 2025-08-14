Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauens Stadtoberhaupt lobt sich selbst: „Wie wir die Stadt fit machen für die Zukunft - das kann sich sehen lassen“

Die Ampelanlage soll die Unfallgefahr auf der neu gebauten Kreuzung Hofer Straße (B 173)/Turnstraße/Rinnelberg reduzieren.
Die Ampelanlage soll die Unfallgefahr auf der neu gebauten Kreuzung Hofer Straße (B 173)/Turnstraße/Rinnelberg reduzieren. Bild: Ellen Liebner
Die Ampelanlage soll die Unfallgefahr auf der neu gebauten Kreuzung Hofer Straße (B 173)/Turnstraße/Rinnelberg reduzieren.
Die Ampelanlage soll die Unfallgefahr auf der neu gebauten Kreuzung Hofer Straße (B 173)/Turnstraße/Rinnelberg reduzieren. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauens Stadtoberhaupt lobt sich selbst: „Wie wir die Stadt fit machen für die Zukunft - das kann sich sehen lassen“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Rathaus-Verantwortlichen haben am Donnerstag die Turnstraße im Plauener Stadtzentrum für den Verkehr freigegeben. Die Fertigstellung sei ein „kleiner Meilenstein“, so der Oberbürgermeister.

Für Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) ist die zweite Augustwoche offenbar eine ganz besondere: Nach der Übergabe der neuen Dreifeld-Sporthalle am Dienstag stand am Donnerstagnachmittag erneut die Fertigstellung eines städtischen Projekts an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
08.08.2025
1 min.
Termin für Freigabe der neu gebauten Turnstraße in Plauen steht fest
Die Turnstraße (links) soll am nächsten Donnerstag freigegeben werden.
Rund ein Jahr war gebaut worden, um die Verkehrsführung in Nähe des Plauener Stadtbades neu zu ordnen. Nun ist der Bauabschluss in Sicht.
Bernd Jubelt
12.08.2025
4 min.
Neues Sportforum Vogtland in Plauen eröffnet: Was es kann, was es nicht kann – und was es nicht darf
Bis zu 2000 Zuschauer finden bei Veranstaltungen im neuen Sportforum Vogtland in Plauen Platz. Am Dienstag boten die Schüler des Lessing-Gymnasiums ein Kulturprogramm.
Am Dienstag ist die neue Dreifeldhalle für den Schulsport freigegeben worden. Bei der Frage ihrer künftigen Nutzung reichen die Gedankenspiele bis zu den Basketballern der Chemnitzer Niners.
Swen Uhlig
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel