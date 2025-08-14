Plauens Stadtoberhaupt lobt sich selbst: „Wie wir die Stadt fit machen für die Zukunft - das kann sich sehen lassen“

Plauen
Die Rathaus-Verantwortlichen haben am Donnerstag die Turnstraße im Plauener Stadtzentrum für den Verkehr freigegeben. Die Fertigstellung sei ein „kleiner Meilenstein“, so der Oberbürgermeister.
Für Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) ist die zweite Augustwoche offenbar eine ganz besondere: Nach der Übergabe der neuen Dreifeld-Sporthalle am Dienstag stand am Donnerstagnachmittag erneut die Fertigstellung eines städtischen Projekts an.
