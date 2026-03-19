Podcast enthüllt: So will Plauen 2027 das größte Volksfest Sachsens stemmen

250.000 Besucher, eine ganze Stadt als Bühne: Wie wird Plauen das Fest gestalten? Der Podcast zeigt spannende Details.

Die Stadtverwaltung Plauen hat den ersten Teil einer Podcast-Serie „So entsteht das Fest“ zu Hintergründen in Vorbereitung des Tages der Sachsen, des größten Volks- und Vereinsfestes im Freistaat, veröffentlicht. „Warum tut sich Plauen das an?“ – die Frage soll mit dem Podcast-Startschuss beantwortet werden.