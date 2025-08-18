Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Weischlitz: 2000 Euro Schaden

Plauen
Nach einem Zusammenstoß flüchtete ein Fahrer, ohne seine Personalien zu hinterlassen.
Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Sonntag in Weischlitz einen geparkten Wagen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei stieß zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer in der Taltitzer Straße, Ecke Wiesenstraße gegen einen am Straßenrand abgestellten grauen VW Passat. Dabei entstand ein Sachschaden von...
