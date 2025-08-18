Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einer Fahrerflucht in Weischlitz ermittelt die Polizei.
Nach einer Fahrerflucht in Weischlitz ermittelt die Polizei. Bild: Soeren Stache/dpa
Nach einer Fahrerflucht in Weischlitz ermittelt die Polizei.
Nach einer Fahrerflucht in Weischlitz ermittelt die Polizei. Bild: Soeren Stache/dpa
Plauen
Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Weischlitz: 2000 Euro Schaden
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Zusammenstoß flüchtete ein Fahrer, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Sonntag in Weischlitz einen geparkten Wagen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei stieß zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer in der Taltitzer Straße, Ecke Wiesenstraße gegen einen am Straßenrand abgestellten grauen VW Passat. Dabei entstand ein Sachschaden von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
15.08.2025
2 min.
Wasserschaden in Weischlitzer Turnhalle: Wann die Neueröffnung geplant ist
Der Schaden an der Schulturnhalle in Weischlitz (rechts) soll bald behoben sein.
Seit April plagt ein Leitungswasserschaden die Weischlitzer Oberschule. Wann dieser behoben werden soll.
Jonas Patzwaldt
20.08.2025
1 min.
Geparktes Auto in Plauen beschädigt - Verursacher verschwunden
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfall in Plauen.
Die Schäden belaufen sich auf etwa 3000 Euro. Wie die Polizei den Verursacher finden will.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel