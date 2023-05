Polizei ermittelt zu Wohnungseinbruch

Plauen.

Einen Wohnungseinbruch hat es am Donnerstag in Haselbrunn gegeben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, gelangten unbekannte Täter durch die unverschlossene Haustür in ein Mehrfamilienhaus an der Herderstraße. In der Folge verschafften sie sich Zutritt in eine Wohnung und entwendeten eine größere Menge Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 und 17 Uhr. Wem sind Personen im Umfeld aufgefallen, die sich verdächtig verhielten und mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier in Plauen zu melden, Telefon: 03741 140. (bju)