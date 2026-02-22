Polizei startet Schulweg-Kontrollen im Vogtland

Plauen
Schulwegsicherheit im Fokus: Die Polizei überwacht im Vogtlandkreis. Tempolimits und Busse spielen eine zentrale Rolle. Welche Maßnahmen geplant sind.
Die Polizei kündigt für den Zeitraum vom 23. bis 27. Februar Kontrollen an Schulwegen im Vogtlandkreis an. Nach den Winterferien soll die Sicherheit der Schulkinder auf dem Weg zur Schule besonders beachtet werden, so die Polizei. Im Fokus steht die Überwachung des vorgeschriebenen Tempos 30 km/h vor Schulen. Die Kontrollen werden von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.