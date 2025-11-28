Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat in Plauen einen Mann nach zwei Einbrüchen vorläufig festgenommen.
Die Polizei hat in Plauen einen Mann nach zwei Einbrüchen vorläufig festgenommen. Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Plauen
Polizei stellt Mann nach zwei Einbrüchen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Ein 25-Jähriger brach in einen Keller ein und wurde gestellt, neun Stunden später nahm ihn die Polizei nach einem Einbruch in ein Gartenhaus vorläufig fest.

Plauen.

Ein 25-Jähriger ist am Donnerstag nach zwei Einbrüchen in Plauen nach Zeugenhinweisen gestellt worden. Laut Polizei brach ein Mann am Mittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Friedensstraße ein. Daraus stahl er einen Rasenmäher und eine Poolpumpe und wollte flüchten. Eine Zeugin nahm ihm die Gegenstände aber ab. Die Polizei stellte ihn in der Nähe. Am Abend meldete eine Zeugin einen Einbruch an der Liebigstraße. Polizisten stellten dort erneut den tatverdächtigen Somalier und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte unberechtigt mehrere Gartengrundstücke betreten und war gewaltsam in ein Gartenhaus eingedrungen, um eine Schneefräse zu stehlen. (kru)

