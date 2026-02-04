Polizei warnt vor berauschenden Liquids: Mehrere Festnahmen im oberfränkischen Hof

Plauen
Die illegalen Drogen bringen E-Zigaretten zum Dampfen. Ihr Genuss kann schwerwiegende Folgen haben.
Die Polizei in Oberfranken warnt vor Liquids mit berauschender Wirkung. Dabei handelt es sich um Flüssigkeiten, die E-Zigaretten zum Dampfen bringen. In Oberfranken tauchten in jüngster Zeit vermehrt chemisch veränderte Liquids auf, die unter anderem unter den Bezeichnungen „Baller-Liquid“ und „Zombie-Liquid“ angeboten wurden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.