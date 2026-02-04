MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Polizei warnt vor berauschenden Liquids: Mehrere Festnahmen im oberfränkischen Hof

Die Polizei warnt vor berauschenden Liquids.
Die Polizei warnt vor berauschenden Liquids. Bild: Silas Stein/dpa
Die Polizei warnt vor berauschenden Liquids.
Die Polizei warnt vor berauschenden Liquids. Bild: Silas Stein/dpa
Plauen
Polizei warnt vor berauschenden Liquids: Mehrere Festnahmen im oberfränkischen Hof
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die illegalen Drogen bringen E-Zigaretten zum Dampfen. Ihr Genuss kann schwerwiegende Folgen haben.

Die Polizei in Oberfranken warnt vor Liquids mit berauschender Wirkung. Dabei handelt es sich um Flüssigkeiten, die E-Zigaretten zum Dampfen bringen. In Oberfranken tauchten in jüngster Zeit vermehrt chemisch veränderte Liquids auf, die unter anderem unter den Bezeichnungen „Baller-Liquid“ und „Zombie-Liquid“ angeboten wurden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
24.01.2026
4 min.
Bundesinstitut: Kühlstoffe in E-Zigaretten sind schädlich
Kühlend und erfrischend sollen sogenannte "Cooling Agents" in E-Zigaretten wirken. (Archivbild)
Kühlend und erfrischend sollen "Cooling Agents" in E-Zigaretten wirken. Das zuständige Bundesinstitut rät zum Verzicht: Die Substanzen könnten Organen wie Niere und Leber schaden.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
17:45 Uhr
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
24.01.2026
1 min.
Große Menge an Schmuggelware auf der A 72 im Vogtland entdeckt
Für E-Zigaretten braucht es Liquids.
Es handelt sich um Kartons mit fast 20 Litern Flüssigkeit, an denen die Steuerbanderolen fehlten. Kommissar Zufall hatte seine Finger im Spiel.
Sabine Schott
Mehr Artikel