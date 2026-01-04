Polizisten in Plauen krachten in Bäckerei-Filiale: Jetzt steht die Unfallursache fest

Nachdem die Einsatzkräfte mit ihrem Streifenwagen im Oktober in den Eingang einer Bäckerei gefahren waren, sind die Ermittlungen nun abgeschlossen.

Fast drei Monate nach dem spektakulären Unfall zweier junger Polizisten (29/24) in der Nacht zum 9. Oktober auf der Neundorfer Straße in Plauen sind die Ermittlungen abgeschlossen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte, sei ein ausstehendes Gutachten jetzt eingetroffen. Unfallursache war demnach der Zustand der Straße zum Zeitpunkt des...