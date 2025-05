Portmonee aus geparktem VW in Plauen gestohlen

Der Autoeinbruch ereignete sich am Sonntag in der Wiesenstraße. Wer hat etwas gesehen?

Plauen.

Unbekannte Diebe hatten es am Sonntagmorgen auf Dinge in einem Pkw abgesehen, der auf privatem Grund geparkt war. Die Täter schlichen sich zwischen 9.50 und 10.05 Uhr auf das Areal an der Wiesenstraße, auf dem das Fahrzeug stand. Daraus entwendeten sie eine Geldbörse mit diversen persönlichen Unterlagen. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Ob das Fahrzeug, ein VW, zu dem Zeitpunkt verschlossen oder offen war, teilte die Polizei nicht mit. Sie sucht nach Zeugen. Wer hat Personen beobachtet, die sich zur Tatzeit in der Wiesenstraße aufhielten und für den Diebstahl verantwortlich sein könnten? Die Polizei bittet, sich unter der Telefonnummer 03741 140 im Polizeirevier Plauen zu melden. (sasch)