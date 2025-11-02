Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Preise, Zeiten, Aktionen: Wann das neue Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth für Besucher öffnet

Das neue Museumsgebäude in Mödlareuth. Demnächst öffnet es für Besucher. Bild: Martin Schutt/dpa
Das neue Museumsgebäude in Mödlareuth. Demnächst öffnet es für Besucher. Bild: Martin Schutt/dpa
Preise, Zeiten, Aktionen: Wann das neue Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth für Besucher öffnet
Von Nicole Jähn
Die neue Dauerausstellung im einst geteilten Dorf erzählt die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck — auch unter Beteiligung von Zeitzeugen aus Plauen und dem Vogtland.

Die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck: Nach zwei Jahren Bauzeit öffnet der Neubau des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth am 9. November endlich für Besucher. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hält 14 Uhr die Eröffnungsrede.
