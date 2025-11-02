Preise, Zeiten, Aktionen: Wann das neue Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth für Besucher öffnet

Die neue Dauerausstellung im einst geteilten Dorf erzählt die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck — auch unter Beteiligung von Zeitzeugen aus Plauen und dem Vogtland.

Die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck: Nach zwei Jahren Bauzeit öffnet der Neubau des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth am 9. November endlich für Besucher. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hält 14 Uhr die Eröffnungsrede. Die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck: Nach zwei Jahren Bauzeit öffnet der Neubau des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth am 9. November endlich für Besucher. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hält 14 Uhr die Eröffnungsrede.