Preise, Zeiten, Aktionen: Wann das neue Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth für Besucher öffnet

Plauen
Die neue Dauerausstellung im einst geteilten Dorf erzählt die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck — auch unter Beteiligung von Zeitzeugen aus Plauen und dem Vogtland.
Die Geschichte der deutschen Teilung im Dreiländereck: Nach zwei Jahren Bauzeit öffnet der Neubau des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth am 9. November endlich für Besucher. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hält 14 Uhr die Eröffnungsrede.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.