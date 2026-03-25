Bayerische Ehrung für Mödlareuth: ein Zeichen für gelebte Demokratie

Mödlareuths Museum präsentiert Geschichte zum Anfassen. Jetzt als „Ort der Demokratie“ ausgezeichnet, bleibt die einstige Teilung erlebbar.

Mödlareuth befindet sich unter den sieben vom Bayerischen Landtagspräsidium ausgezeichneten „Orten der Demokratie in Bayern“. Diese Ehrung würdige laut der Mitteilung aus dem Landratsamt Hof die historische Bedeutung des Dorfes. Auch das örtliche Museum wird als Anlaufpunkt für gelebte Erinnerungskultur betrachtet. Die Auszeichnung setzt...