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In Mödlareuth sind noch Teile des Eisernen Vorhanges zu sehen.
In Mödlareuth sind noch Teile des Eisernen Vorhanges zu sehen. Foto: Simone Zeh/Archiv
In Mödlareuth sind noch Teile des Eisernen Vorhanges zu sehen.
In Mödlareuth sind noch Teile des Eisernen Vorhanges zu sehen. Foto: Simone Zeh/Archiv
Plauen
Bayerische Ehrung für Mödlareuth: ein Zeichen für gelebte Demokratie
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Mödlareuths Museum präsentiert Geschichte zum Anfassen. Jetzt als „Ort der Demokratie“ ausgezeichnet, bleibt die einstige Teilung erlebbar.

Mödlareuth befindet sich unter den sieben vom Bayerischen Landtagspräsidium ausgezeichneten „Orten der Demokratie in Bayern“. Diese Ehrung würdige laut der Mitteilung aus dem Landratsamt Hof die historische Bedeutung des Dorfes. Auch das örtliche Museum wird als Anlaufpunkt für gelebte Erinnerungskultur betrachtet. Die Auszeichnung setzt...
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