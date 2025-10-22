Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Premiere am Vogtlandtheater: „Aladdin und die Wunderlampe“ als Weihnachtsmärchen

Bild: Anouk Awtukowitsch
Bild: Anouk Awtukowitsch
Plauen
Premiere am Vogtlandtheater: „Aladdin und die Wunderlampe“ als Weihnachtsmärchen
Von FP
In der Fassung von Marco Süß steht das Märchen ab 23. Oktober im Vogtlandtheater für Kinder ab sechs Jahren auf dem Spielplan.

Es war einmal in einer längst vergangenen Welt, da lebte ein armer Schneider mit seinem Sohn. Sie führten ein einfaches, aber glückliches Leben. Bis ein geheimnisvoller Zauberer auftaucht und den Jungen mit sich nimmt ... Am Donnerstag, 23. Oktober, 10 Uhr erlebt „Aladdin und die Wunderlampe“ als Weihnachtsmärchen in der Fassung von Marco...
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
18:00 Uhr
4 min.
Theater voller Magie: Kinder feiern „Aladdin und die Wunderlampe“
Janek Biedermann als Aladdin und Philipp Rosenthal als Dschinn auf dem fliegenden Teppich im Vogtlandtheater Plauen.
Mit dem Weihnachtsmärchen „Aladdin und die Wunderlampe“ verwandelt das Vogtlandtheater Plauen die Bühne in eine magische Wüste – laut, farbig und mitreißend.
Maurice Querner
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
08.10.2025
1 min.
Frischekur fürs Plauener Vogtlandtheater: Erstes Foyer erstrahlt im frischen Glanz
Eine Spendenaktion hat dazu beigetragen, dass das Löwel-Foyer im Plauener Theater renoviert wurde. Nicht nur die rekonstruierten Deckenlampen sind ein Hingucker.
Ellen Liebner
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel