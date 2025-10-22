Premiere am Vogtlandtheater: „Aladdin und die Wunderlampe“ als Weihnachtsmärchen

In der Fassung von Marco Süß steht das Märchen ab 23. Oktober im Vogtlandtheater für Kinder ab sechs Jahren auf dem Spielplan.

Es war einmal in einer längst vergangenen Welt, da lebte ein armer Schneider mit seinem Sohn. Sie führten ein einfaches, aber glückliches Leben. Bis ein geheimnisvoller Zauberer auftaucht und den Jungen mit sich nimmt ... Am Donnerstag, 23. Oktober, 10 Uhr erlebt „Aladdin und die Wunderlampe“ als Weihnachtsmärchen in der Fassung von Marco...