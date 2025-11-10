Premiere des Plauener Weihnachtssingen bereits ausverkauft: Kiwanis entscheidet sich für zusätzliches Benefizkonzert

Am 13. Dezember gibt es auf dem Schlosshof der Plauener Hochschule das Weihnachtssingen nun zweimal. Wer das nicht verpassen will, kann sich jetzt Tickets sichern.

Gute Nachrichten für alle, die beim ersten Plauener Weihnachtssingen dabei sein wollen, aber noch keine Eintrittskarten haben. Nachdem die Veranstaltung bereits ausverkauft ist, setzt der Kiwanis-Club ein weiteres Benefizkonzert im Schlosshof der Plauener Hochschule an. Es findet wie die Premiere am Samstag, 13. Dezember, statt, beginnt aber erst...