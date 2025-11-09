Premiere für Film-Doku über Plauener Falknerei: Schnabelpflege bei Adler Wilhelm und Drama um eine Sumpfohreule

Am Freitag sind die ersten Folgen der Videoreihe über die Falknerei Herrmann uraufgeführt worden. Die Zuschauer im ausverkauften Vogtland-Theater lachten, klatschten - und waren ergriffen.

Der Plauener Filmemacher Steffen Hegner hat im Sommer das Team der Falknerei Herrmann über Wochen mit der Kamera begleitet. Dabei entstand eine mehrteilige Doku, deren erste Staffel am Freitag im Vogtland-Theater uraufgeführt wurde. Der Plauener Filmemacher Steffen Hegner hat im Sommer das Team der Falknerei Herrmann über Wochen mit der Kamera begleitet. Dabei entstand eine mehrteilige Doku, deren erste Staffel am Freitag im Vogtland-Theater uraufgeführt wurde.