Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Paar aus Plauen musste sich wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten.
Ein Paar aus Plauen musste sich wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten. Bild: pictureimage/Archiv
Ein Paar aus Plauen musste sich wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten.
Ein Paar aus Plauen musste sich wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten. Bild: pictureimage/Archiv
Plauen
Prozess um schweren Kindesmissbrauch in Plauen: So lautet das Urteil
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil die Staatsanwaltschaft überraschend eine zusätzliche Sicherungsverwahrung für den Angeklagten geforderte hatte, wurde das Urteil zunächst vertagt. Jetzt fällte das Gericht eine Entscheidung.

Am Landgericht Zwickau sind ein 40 Jahre alter Mann aus Plauen und seine 30 Jahre alte Partnerin am Dienstag des gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, der Vergewaltigung von Jugendlichen beziehungsweise der Beihilfe zum Beischlaf mit Verwandten und dem Besitz von kinderpornografischen Inhalten schuldig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
09.09.2025
3 min.
Neue Anklage im Plauener Missbrauchsfall: Staatsanwaltschaft spricht von weiterem Opfer
Seit Anfang August muss sich ein Paar aus Plauen wegen schweren Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Zwickau verantworten.
Weil ein Plauener Paar seine eigenen Kinder schwer missbraucht und Taten gefilmt haben soll, steht es derzeit in Zwickau vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt weitere Vorwürfe erhoben.
Claudia Bodenschatz
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
10.10.2025
3 min.
Plauener Paar wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht: Warum das Urteil vertagt wurde
Vor dem Landgericht Zwickau muss sich das Paar wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener seit August verantworten.
Seit August müssen sich ein Mann und eine Frau vor dem Landgericht Zwickau verantworten, weil sie die eigenen Kinder sexuell missbraucht haben sollen. Warum das für Freitag angesetzte Urteil bislang noch nicht gesprochen wurde.
Claudia Bodenschatz
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel