Prozess um schweren Kindesmissbrauch in Plauen: So lautet das Urteil

Plauen
Weil die Staatsanwaltschaft überraschend eine zusätzliche Sicherungsverwahrung für den Angeklagten geforderte hatte, wurde das Urteil zunächst vertagt. Jetzt fällte das Gericht eine Entscheidung.
Am Landgericht Zwickau sind ein 40 Jahre alter Mann aus Plauen und seine 30 Jahre alte Partnerin am Dienstag des gemeinschaftlichen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, der Vergewaltigung von Jugendlichen beziehungsweise der Beihilfe zum Beischlaf mit Verwandten und dem Besitz von kinderpornografischen Inhalten schuldig...
