Prozess um wilde Flucht auf Simson im Vogtland: „Wir sind mit dem Streifenwagen fast nicht hinterher gekommen“

Nach einer nächtlichen Flucht auf einem Moped landet ein 20-Jähriger vor dem Landgericht. Auf der Anklagebank bestreitet er, das Zweirad gefahren zu haben.

Am Landgericht Zwickau wird seit Dienstag die Berufung eines 20-jährigen Mannes aus dem Vogtland verhandelt. Ihm wird vorgeworfen, ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein und an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben. Das Amtsgericht Plauen hatte den Angeklagten im Juni 2025 schuldig gesprochen und nach Jugendstrafrecht verurteilt.... Am Landgericht Zwickau wird seit Dienstag die Berufung eines 20-jährigen Mannes aus dem Vogtland verhandelt. Ihm wird vorgeworfen, ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein und an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben. Das Amtsgericht Plauen hatte den Angeklagten im Juni 2025 schuldig gesprochen und nach Jugendstrafrecht verurteilt....