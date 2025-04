Puppentheater in Plauen: Geplante Preiserhöhung für Menschen mit Behinderung in der Kritik

Der Kulturausschuss debattierte über neue Eintrittspreise für das Puppentheater, die die Stadtverwaltung ab 1. August erheben will. Dabei gab es einen Punkt, der für Kontroversen sorgte.

Die Plauener Stadtverwaltung will die Eintrittspreise für die Aufführungen des Puppentheaters am Vogtland-Theater erhöhen. Gewinnbringend seien die Gastspiele bisher nicht und werden es auch in Zukunft nie sein, erklärte Hardy Herold, Sachbearbeiter des Kulturreferats im jüngsten Kultur- und Sportausschuss des Stadtrates. „Wir wollen...