  • Rätsel um fehlerhafte Rentenbescheide: Wo man im Vogtland eine Zweitmeinung einholen kann

Die diplomierte Juristin und zertifizierte Rentenberaterin Sandy van Heiden bietet in Plauen unabhängige Rentenberatung.
Die diplomierte Juristin und zertifizierte Rentenberaterin Sandy van Heiden bietet in Plauen unabhängige Rentenberatung. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Rätsel um fehlerhafte Rentenbescheide: Wo man im Vogtland eine Zweitmeinung einholen kann
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Endlich Rentner. Der staatliche Rentenversicherungsträger schickt den Bescheid mit dem errechneten Betrag. Viele verlassen sich darauf. Doch wie hoch ist die Fehlerquote? Wer es unabhängig durchrechnen lassen will, findet Angebote.

Sind tatsächlich 40 Prozent der in Deutschland erteilten Rentenbescheide fehlerhaft? Und das meist zu Ungunsten der Rentner? Erhalten viele Ruheständler weniger Geld als ihnen zusteht? Der private Rentenberater Christian Lindner aus Dresden, seit 20 Jahren Hauptakteur einer MDR-Ratgebersendung, hat mit seinen in der Berliner Zeitung...
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
18.06.2025
5 min.
Trotz Rentenerhöhung: Warum Millionen Rentner im Juli weniger Geld bekommen als erwartet
„Versteckte Ungerechtigkeit“ - Rentner müssen nachzahlen.
Ab Juli müssen auch Rentner die höheren Pflegebeiträge zahlen. Doch es gibt eine Sonderregelung, die für Unmut sorgt. Sie trifft sogar Senioren, die bislang noch gar keine Rentner waren.
Kornelia Noack
27.09.2025
4 min.
Deutliches Besucherplus im Plauener Stadtbad: Schon bald könnte es weiter bergauf gehen
Das Plauener Stadtbad verzeichnet ein deutliches Besucherplus.
Bäderchef Ronny Adler hat Kassensturz gemacht und soeben die Jahresbilanz für 2024 vorgelegt. Finanziell steckt die Bädergesellschaft in den roten Zahlen. Doch eine geplante Investition gibt Hoffnung.
Bernd Jubelt
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
