Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?

Plauen
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Nichts scheint unmöglich im Dauerstreit um die Entwicklung eines Industrie- und Gewerbegebiets im Süden von Plauen. Kurios genug ist der Fall, dass der Freistaat Sachsen in der Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung um den Bau einer Ampel an einer Straßeneinmündung nahe dem Gebiet im Ortsteil Oberlosa die Justiz einschaltet. Das...
