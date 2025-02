Ranspacher seit 20 Jahren Wehrleiter

Die neuen Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Ranspach wurden jetzt in ihrem Ehrenamt bestätigt. Beide sind „alte Hasen“.

Heinz Hadlich als Wehrleiter und Ronny Lippold als sein Stellvertreter werden die Ranspacher Ortsfeuerwehr die nächsten fünf Jahre anführen. Beide wurden kürzlich von ihren Mitstreitern der Freiwilligen Feuerwehr Ranspach gewählt und am Donnerstag zur Stadtratssitzung in Pausa-Mühltroff in ihr Ehrenamt berufen. „Es ist nicht...