Rassige Tierschau in Rodersdorf

Die Vereinsschau der Rodersdorfer Kleintierzüchter steht bevor. Was zu sehen sein wird.

Es geht rassig und tierisch zu, es wird krähen und gurren: Der Kleintierzuchtverein Rodersdorf heißt am zweiten Adventswochenende zu seiner diesjährigen Vereinsschau willkommen. Am Samstag, 6. Dezember, von 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 7. Dezember, von 9 bis 15 Uhr, werden die rassigen Kaninchen und rassiges Geflügel im Vereinsheim im...