Rauchgeruch in Plauener Tiefgarage alarmiert die Feuerwehr

Fast 30 Helfer von drei Feuerwehren sind am Donnerstagabend in der Innenstadt unterwegs gewesen. Ihr Einsatzort war das Hotel Best Western an der Straßberger Straße.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten hat am frühen Donnerstagabend am Rande der Plauener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Helfer waren zum Hotel Best Western Am Straßberger Tor an der Straßberger Straße unterwegs. Ein Anrufer hatte die Helfer darüber informiert, dass es in der Tiefgarage des Gebäudes nach Rauch riecht. „Dies bedeutete... Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten hat am frühen Donnerstagabend am Rande der Plauener Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Die Helfer waren zum Hotel Best Western Am Straßberger Tor an der Straßberger Straße unterwegs. Ein Anrufer hatte die Helfer darüber informiert, dass es in der Tiefgarage des Gebäudes nach Rauch riecht. „Dies bedeutete...