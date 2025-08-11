Regionale Bildungsträger stellen in Plauen ihre Qualifizierungsangebote vor

Am Mittwoch findet in Plauen die nächste Bildungsmesse statt. 14 Anbieter sind vor Ort.

Das Angebot an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen ist vielfältig und macht die richtige Wahl nicht immer einfach. Einen Überblick und gute Informationsmöglichkeiten zur beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung bietet die gemeinsame Bildungsmesse der Arbeitsagentur Plauen und des Jobcenters Vogtland. Sie findet am Mittwoch, 13. August, in...