Reitturnier in Jößnitz: Fest des Pferdesports feiert Jubiläum

245 Pferde sind am Wochenende im Plauener Ortsteil am Start. Ein großes Rahmenprogramm bietet Unterhaltung für Groß und Klein.

Die 25. Auflage des Reitturniers findet am Wochenende in Jößnitz statt. 360 Starts mit 245 Pferden von Reitern aus Bayern, Thüringen und Sachsen sorgen für ein Pferdespektakel der Superlative. An zwei Tagen wird ab 8 Uhr um Sieg und Schleife in 14 Wettbewerben geritten. Der Samstag beginnt mit Prüfungen im Einsteigerbereich in Dressur und...