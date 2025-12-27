MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Restaurant Hempelsche Fabrik in Plauen: Chefwechsel an der Spitze der Betreibergesellschaft

Das Restaurant der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue.
Das Restaurant der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Das Restaurant der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue.
Das Restaurant der Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Restaurant Hempelsche Fabrik in Plauen: Chefwechsel an der Spitze der Betreibergesellschaft
Von Swen Uhlig und Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechs Wochen nach der Eröffnung des Lokals musste der Geschäftsführer den Posten räumen. Wie es nun weitergeht.

Mitte Oktober war im historischen Gebäude der ehemaligen Hempelschen Fabrik in der Plauener Elsteraue ein Restaurant eröffnet worden. GK-Software-Gründer Rainer Gläß aus Schöneck hatte das heruntergekommene Bauwerk vor vier Jahren gekauft. Dort entstanden Räume für sein neues Unternehmen Newwork sowie für ein vom Freistaat gefördertes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.10.2025
4 min.
Internationale Küche in Plauen: Software-Unternehmer eröffnet Restaurant in der Elsteraue
Software-Unternehmer Rainer Gläß (links) mit Architekt Heiko Sünderhauf bei der Eröffnung des Restaurants „Hempelsche Fabrik“: „Es ist eine tolle Sache für Plauen.“
Rainer Gläß machte einst aus einem Start-up im Vogtland ein börsennotiertes Unternehmen. Jetzt hat er in Plauen ein Restaurant eröffnet - in einem Fabrikgebäude, das eigentlich abbruchreif war.
Swen Uhlig
12:35 Uhr
3 min.
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Update
In den Kreißsälen der Stadt war über Weihnachten einiges los.
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter. Und im Klinikum Chemnitz?
Denise Märkisch
26.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt
Der Ford kam nach dem Zusammenstoß wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
André März
06:00 Uhr
4 min.
Kommen mehr Zuzahlungen und weniger Kassenleistungen?
Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen stark. (Archivbild)
Die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen und steigen. Die Regierung will 2026 umfassend gegensteuern. Worauf machen sich die Bürgerinnen und Bürger gefasst und was sollten die Ziele sein?
Sascha Meyer, dpa
16:00 Uhr
3 min.
Neues Plauener Spitzenrestaurant Hempelsche Fabrik lädt Ehrenamtliche zum Adventsessen ein: „Solidarität braucht Taten, nicht nur Worte“
Mitarbeiterin Anke Matteß serviert den Ehrenamtlichen den Hauptgang.
Dutzende Helferinnen und Helfer speisten am Sonntag in der neuen Gaststätte in der Elsteraue. Unternehmer Rainer Gläß erklärt, warum ihm diese Benefiz-Aktion wichtig war.
Jonas Patzwaldt
06:12 Uhr
1 min.
Landesweite Angriffe in der Ukraine
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew an. (Archivbild)
Erneut greift das russische Militär auch die Hauptstadt Kiew an. Es kommt zu Explosionen. Ziel ist laut Berichten unter anderem die Energie-Infrastruktur.
Mehr Artikel