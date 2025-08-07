Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rettungseinsatz im Vogtland: Ford Escort stürzt am Mittwochabend in einen Fluss

Eine Frau versenkte ihren Ford am Mittwochabend in der Weißen Elster in Elsterberg.
Bild: Sven Burkhardt
Eine Frau versenkte ihren Ford am Mittwochabend in der Weißen Elster in Elsterberg.
Bild: Sven Burkhardt
Plauen
Rettungseinsatz im Vogtland: Ford Escort stürzt am Mittwochabend in einen Fluss
Von Daniela Hommel-Kreißl
Erst heult der Motor auf, dann gibt es einen Schlag - eine Frau hat im Vogtland einen Großeinsatz ausgelöst. Fünf Ersthelfer sprangen in die Weiße Elster, um sie zu retten. Das ist bisher bekannt.

Eine Frau (60) hat ihren Ford Escort am Mittwochabend in Elsterberg in der Weißen Elster versenkt. Sie war nach Polizeiangaben den Friedhofsberg hinuntergefahren. An der Einmündung zur Bundesstraße 92 hatte die Frau – so vermutet die Feuerwehr – Bremse und Gas verwechselt. Anwohner hörten das Aufheulen eines Motors, kurz darauf einen...
Mehr Artikel