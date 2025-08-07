Rettungseinsatz im Vogtland: Ford Escort stürzt am Mittwochabend in einen Fluss

Erst heult der Motor auf, dann gibt es einen Schlag - eine Frau hat im Vogtland einen Großeinsatz ausgelöst. Fünf Ersthelfer sprangen in die Weiße Elster, um sie zu retten. Das ist bisher bekannt.

Eine Frau (60) hat ihren Ford Escort am Mittwochabend in Elsterberg in der Weißen Elster versenkt. Sie war nach Polizeiangaben den Friedhofsberg hinuntergefahren. An der Einmündung zur Bundesstraße 92 hatte die Frau – so vermutet die Feuerwehr – Bremse und Gas verwechselt. Anwohner hörten das Aufheulen eines Motors, kurz darauf einen... Eine Frau (60) hat ihren Ford Escort am Mittwochabend in Elsterberg in der Weißen Elster versenkt. Sie war nach Polizeiangaben den Friedhofsberg hinuntergefahren. An der Einmündung zur Bundesstraße 92 hatte die Frau – so vermutet die Feuerwehr – Bremse und Gas verwechselt. Anwohner hörten das Aufheulen eines Motors, kurz darauf einen...