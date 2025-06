„Riecht wie faule Eier“: Gasgeruch und lautes Zischen ruft Plauener Feuerwehr auf den Plan

An der Ecke Siegener/Moritzstraße in Plauen ist es zu einem Einsatz infolge einer offenen Gasleitung gekommen. Unbekannte hatten sich in einem leerstehenden Haus zu schaffen gemacht.

Weil es aus einem leerstehenden Haus in an der Siegener Straße in Plauen wie „faule Eier" roch und zischende Geräusche zu hören waren, ist die Berufsfeuerwehr am Donnerstagmittag alarmiert worden. Deren Chef Patrick Heinritz bestätigte auf Nachfrage, dass Gas austrat. „Wir haben vor Ort die Explosionsgrenzen gemessen und den zuständigen...