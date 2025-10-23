Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Riesenärger wegen neuer Ampelschaltung an Plauener Südinsel: Kilometerlanger Stau

Ein tägliches Bild am Nachmittag: Stau auf der Trockentalstraße – oft reicht er bis zur Siegener Straße.
Ein tägliches Bild am Nachmittag: Stau auf der Trockentalstraße – oft reicht er bis zur Siegener Straße. Bild: Jonas Patzwaldt
Ein tägliches Bild am Nachmittag: Stau auf der Trockentalstraße – oft reicht er bis zur Siegener Straße.
Ein tägliches Bild am Nachmittag: Stau auf der Trockentalstraße – oft reicht er bis zur Siegener Straße. Bild: Jonas Patzwaldt
Plauen
Riesenärger wegen neuer Ampelschaltung an Plauener Südinsel: Kilometerlanger Stau
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil sie häufig defekt war, ist das Steuerungsgerät an der Ampelanlage ausgetauscht worden. Doch die neue Taktung hat Folgen – Pendler kommen nicht voran, nachmittags staut es sich bis zur Siegener Straße. Was sagen die Verantwortlichen?

Lange Wartezeiten, Rückstau bis auf die Siegener Straße, Frust bei Autofahrern: Der Umbau der Ampelanlage an der Plauener Südinsel sorgt für Ärger. Die Kreuzung gehört zu den wichtigsten Knotenpunkten der Stadt. Alle Autofahrer, die in südliche oder südöstliche Richtung wollen, müssen dort entlang.
