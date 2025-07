Riesiger Solarpark im Vogtland geplant: Jetzt sprechen betroffene Anwohner des Plauener Ortsteils

Im beschaulichen Unterlosa am Rande Plauens sorgt ein geplanter Solarpark für Unruhe. Anwohner Stefan Körner sieht Natur und Dorfbild in Gefahr. Die Einwohner sind zum Widerspruch entschlossen. Eine Bürgerinitiative ist in Gründung.

Stefan Körner ist enttäuscht: „Das hätte ich nicht von den Stadträten erwartet", sagt der Unterlosaer. Was er meint: Die Bürgervertreter beschlossen in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 24. Juni die Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen Agri-Solarpark im Plauener Ortsteil. Seine Dimension - mit 67 Hektar so groß wie 90...