Margitta Schier (im Bild in den Weberhäusern) kündigt eine Faschingsparty im Haus „Ilse“ in Jößnitz an.
Margitta Schier (im Bild in den Weberhäusern) kündigt eine Faschingsparty im Haus „Ilse“ in Jößnitz an. Bild: E. Liebner/Archiv
Plauen
Ringelnatz und Musik: Fasching mal anders im Jößnitzer Umgebindehaus
Redakteur
Von Lutz Kirchner





Im Umgebindehaus „Ilse“ wird das Jahresprogramm mit einer Faschingsparty eingeläutet. Musik von Wolfgang Weiß, Texte von Uwe Rödel, und was es noch gibt.

Mit einer Faschingsparty soll am Freitag, 13. Februar, ab 19 Uhr, das Jahresprogramm im Umgebindehaus „Ilse“ am Kauschwitzer Weg 2 in Jößnitz starten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Abend Wolfgang Weiß, bekannt als „Dr Krachel aus Netzschke“, mit Schifferklavier und Gesang. Dazu kommt noch der Nachtwächter Uwe...
