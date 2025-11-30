Romantischer Adventsmarkt an den Burgsteinruinen im Vogtland unter neuer Regie: „Es ist gut, dass hier wieder etwas passiert“

Mystisch und märchenhaft mutete der Adventsmarkt am Burgstein in Krebes an. Vor allem aber schien es, als hätten alle nur darauf gewartet, dass es das wieder gibt. Wie die Veranstaltungspremiere der neuen Bürgerinitiative Burgstein zum Erfolg wurde.

Zwischen Krebes und Ruderitz, an der Ortsverbindungsstraße, begann sich schon vor Beginn des Adventsmarktes der Parkplatz zu füllen. Am Straßenrand stehend, bildeten die geparkten Autos eine lange Schlange. Christian Ketzel aus Ruderitz und Matthais Flach aus Schönberg hießen die Besucher willkommen, bevor sich diese den kleinen Weg durch die... Zwischen Krebes und Ruderitz, an der Ortsverbindungsstraße, begann sich schon vor Beginn des Adventsmarktes der Parkplatz zu füllen. Am Straßenrand stehend, bildeten die geparkten Autos eine lange Schlange. Christian Ketzel aus Ruderitz und Matthais Flach aus Schönberg hießen die Besucher willkommen, bevor sich diese den kleinen Weg durch die...