Rosenbach: Autofahrt endet am Baum

Abschleppdienst muss den kaputten Ford bergen und ausgelaufenes Öl beseitigen.

Rosenbach.

Erst an einer Fichte in einem Waldstück bei Rosenbach zum Stehen gekommen ist am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger mit seinem Ford. Der Mann war auf der Straße von Schneckengrün in Richtung Leubnitz unterwegs. Vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug aus einer Rechtskurve getragen – die Straße ist dort auch mit einem Gefahrenzeichen für Kurven beschildert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber es entstand Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro am Fahrzeug. Der Ford musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Weil Öl auf den Waldboden gelangt war, kam die Ölwehr zum Einsatz, die durch Abtragen des oberen Erdreiches einen Umweltschaden verhinderte, informiert die Polizei. (jarn)