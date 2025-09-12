Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rosenbach-Gemeinde plant Gewerbegebiet in Mehltheuer - oder wird es etwa ein Solarpark?

Ortseingang von Mehltheuer aus Oberpirk kommend.
Ortseingang von Mehltheuer aus Oberpirk kommend. Bild: Simone Zeh
Plauen
Rosenbach-Gemeinde plant Gewerbegebiet in Mehltheuer - oder wird es etwa ein Solarpark?
Von Simone Zeh
Im Vogtland will die Gemeinde Rosenbach endlich ein eigenes Gewerbegebiet errichten. AfD-Gemeinderäte mutmaßen, dass daraus leicht ein Solarpark werden könnte. Andere gewählte Bürgervertreter wehren sich. Was genau geplant ist - und was nicht.

Der Gemeinderat Rosenbach hat grünes Licht für die Planung eines zukünftigen Gewerbegebietes gegeben. Die Räte beschlossen mehrheitlich die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Mehltheuer – Schleizer Straße“. Zuvor gab es einige Diskussionen, wobei erneut - wie im Fall des geplanten neuen Drachenspielplatzes in Syrau -...
