Rosenbach wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister

Amtsinhaber Michael Frisch tritt wieder an. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.

Die Einwohner der Gemeinde Rosenbach sind aufgerufen, am Sonntag einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die Amtszeit von Gemeindechef Michael Frisch (parteilos) endet regulär nach sieben Jahren. Der 41-Jährige tritt aber wieder an und ist diesmal einziger Kandidat. Die rund 4000 Einwohner aus 13 zu Rosenbach gehörigen Orten können deshalb am...