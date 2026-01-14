Rosenbacher Feuerwehrsatzung sorgt für Diskussion

Die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Rosenbach sollte nur marginal geändert werden. Wie aus einer eher kleinen Sache eine rege Diskussion im Gemeinderat wurde.

Eigentlich schien es nur eine Formsache zu sein, dass der Rosenbacher Gemeinderat der neu zu beschließenden Feuerwehrsatzung der Kommune zustimmte. Doch weit gefehlt. Zwei Punkte sollten geändert werden, um sie an die aktuelle Rechtslage des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz anzupassen, wie es...