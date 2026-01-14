MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwache in Mehltheuer ist ein Standort der Feuerwehr Rosenbach.
Die Feuerwache in Mehltheuer ist ein Standort der Feuerwehr Rosenbach. Bild: Simone Zeh
Die Feuerwache in Mehltheuer ist ein Standort der Feuerwehr Rosenbach.
Die Feuerwache in Mehltheuer ist ein Standort der Feuerwehr Rosenbach. Bild: Simone Zeh
Plauen
Rosenbacher Feuerwehrsatzung sorgt für Diskussion
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehrsatzung der Gemeinde Rosenbach sollte nur marginal geändert werden. Wie aus einer eher kleinen Sache eine rege Diskussion im Gemeinderat wurde.

Eigentlich schien es nur eine Formsache zu sein, dass der Rosenbacher Gemeinderat der neu zu beschließenden Feuerwehrsatzung der Kommune zustimmte. Doch weit gefehlt. Zwei Punkte sollten geändert werden, um sie an die aktuelle Rechtslage des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz anzupassen, wie es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
16:38 Uhr
4 min.
Hier rollen Geschichten nicht nur zu Kindern: Vogtlandkreis nimmt neuen Bücherbus in Betrieb
 6 Bilder
Ratte Lukas schmückt den neuen Bücherbus des Vogtlandkreises. Michael Frisch, Bürgermeister von Rosenbach, war zur Einweihung dabei.
Landrat Thomas Hennig hat die fahrende Bibliothek am Donnerstag an der Grundschule Rosenbach übergeben. 55 Ortschaften steuert sie an – drei sind neu dabei.
Simone Zeh
15.12.2025
1 min.
36-Jähriger fährt mit seinem Transporter in Rosenbach in den Graben
Ein Unfall ist im Rosenbacher Ortsteil Oberpirk passiert.
Der Wagen kippt auf die Seite. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei müssen kommen.
Lutz Kirchner
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel