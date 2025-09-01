Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Vogtland richtete zuletzt die Stadt Reichenbach 2007 einen Tag der Sachsen aus.
Im Vogtland richtete zuletzt die Stadt Reichenbach 2007 einen Tag der Sachsen aus. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Rückenwind für Plauens Tag-der-Sachsen-Bewerbung
Von Ulrich Riedel
Nach Zögern im Kulturausschuss hat sich der Finanzausschuss des Plauener Stadtrates für eine Bewerbung um das größte Volksfest im Freistaat ausgesprochen. Inklusive Exit-Strategie, falls die Kosten zu hoch sind.

Rückenwind für Plauens Pläne für den Tag der Sachsen 2027: Nach Zögern und einem durchwachsenen Bild jüngst im Kulturausschuss positioniert sich der Finanzausschuss des Stadtrates fast einstimmig für eine Bewerbung zur Austragung des größten sächsischen Volksfestes, das vom 3. bis 5. September 2027 über die Bühne gehen soll.
