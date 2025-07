Rückkehr ins Vogtland: Italiener begeistert von Elsterberger Orgel

Ein besonderes Konzert im Musiksommer Elsterberg erwartet die Zuhörer am Sonntag. In der Laurentiuskirche bringt ein Italiener die Orgel zum Klingen.

Ein Orgelkonzert findet am Sonntag, 27. Juli, ab 17 Uhr in der Laurentiuskirche Elsterberg statt. Das Motto lautet „Sommerfantasien“. Die imposante Jehmlich-Orgel wird Paolo Oreni zum Klingen bringen. „Der talentierte italienische Organist gibt Konzerte in aller Welt, nach Elsterberg kommt er zum zweiten Male. Er ist begeistert von unserer...