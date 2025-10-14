Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Rund 5000 Plauener bei diesjährigem Kultursommer: Wird es das Event nochmals geben können?

Martin Bechler, Sänger der Band Fortuna Ehrenfeld, die beim Kultursommer auftrat.
Martin Bechler, Sänger der Band Fortuna Ehrenfeld, die beim Kultursommer auftrat. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Martin Bechler, Sänger der Band Fortuna Ehrenfeld, die beim Kultursommer auftrat.
Martin Bechler, Sänger der Band Fortuna Ehrenfeld, die beim Kultursommer auftrat. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Rund 5000 Plauener bei diesjährigem Kultursommer: Wird es das Event nochmals geben können?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz des verregneten Sommers haben die kostenlosen Veranstaltungen ähnlich viele Besucher angezogen wie im Vorjahr. Warum beide Angebote trotzdem nicht vergleichbar sind.

Zum dritten Mal hat in diesem Jahr der Kultursommer mit zahlreichen Veranstaltungen stattgefunden. „Trotz des eher verregneten Sommers können wir sehr zufrieden mit den Besucherzahlen sein“, so Hardy Herold vom Kulturreferat der Stadt. An den Besuchern gemessen, war das Angebot ähnlich erfolgreich wie im Jahr 2024 - über 500 Plauener nahmen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
16.09.2025
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
18.08.2025
1 min.
Seltenes Solokonzert mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld bereichert Plauener Kultursommer
Martin Bechler, Kopf und Sänger der Kölner Indie-Band Fortuna, trat in Plauen auf.
Das Konzert unter freiem Himmel begeisterte das Publikum. Wie geht es mit dem Kultursommer weiter?
Ellen Liebner
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
Mehr Artikel