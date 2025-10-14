Rund 5000 Plauener bei diesjährigem Kultursommer: Wird es das Event nochmals geben können?

Trotz des verregneten Sommers haben die kostenlosen Veranstaltungen ähnlich viele Besucher angezogen wie im Vorjahr. Warum beide Angebote trotzdem nicht vergleichbar sind.

Zum dritten Mal hat in diesem Jahr der Kultursommer mit zahlreichen Veranstaltungen stattgefunden. „Trotz des eher verregneten Sommers können wir sehr zufrieden mit den Besucherzahlen sein“, so Hardy Herold vom Kulturreferat der Stadt. An den Besuchern gemessen, war das Angebot ähnlich erfolgreich wie im Jahr 2024 - über 500 Plauener nahmen...