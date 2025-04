Saisonstart im Hermann-Vogel-Haus Krebes

Nächste Woche ist die Winterpause zu Ende. Ostern gibt es wieder ein besonderes Angebot.

Nach der Winterpause öffnet das Hermann-Vogel-Haus in Krebes am nächsten Donnerstag, 3. April, ab 10 Uhr wieder die Türen für Besucher. Die Dauerausstellung im einstigen Wohnhaus des spätromantischen Zeichners und Illustrators Hermann Vogel (1854 -1921) gibt Einblicke in dessen Leben und Werk. Märchenillustrationen, wie sie für die...