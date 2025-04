Ostern in Sachsen: Ausflugs-Tipps für die ganze Familie

Hasen, versteckte Süßigkeiten und deftiges Essen: Für das Osterwochenende haben sich Gastronomen in der Region einiges einfallen lassen. Hier gib es Tipps für bekannte und auch weniger bekannte Locations.

Ein Teich, der Tierpark gleich um die Ecke, Mini-Karussells und ein Abenteuerspielplatz: Wer in Chemnitz einen Ausflug in Familie machen will, landet früher oder später an der Pelzmühle in Rabenstein. Über die Ostertage lohnt sich ein Ausflug erst recht. Hüpfburg, Ostereiersuche, Basteln, Tretbootfahren: Am Ostersonntag und -montag wird das...