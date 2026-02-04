MENÜ
Romantisches Dinner in der Region geplant? Wir haben ein paar Tipps für besondere Restaurants in Sachsen.
Romantisches Dinner in der Region geplant? Wir haben ein paar Tipps für besondere Restaurants in Sachsen. Bild: IMAGO/imagebroker
Essen & Trinken
Vorfreude auf den Valentinstag: Fünf romantische Restaurants in der Region
Von Tino Beyer, Elsa Middeke, Katja Lippmann-Wagner, Denise Märkisch, Falk Bernhardt
Romantische Anlässe gibt es im Jahr viele: Wer auf der Suche nach einem besonderen Lokal ist, der bekommt hier Tipps - vom Schloss über Villa oder Sternerestaurant bis zum Dinner in der Mittelaltergasse.

Wer das besondere Ambiente sucht, der findet es im Landhotel Zum Grünen Baum in Taltitz im Vogtland. Hier gibt es das Erlebnisrestaurant „Zeitsprung“. Es ist einer mittelalterlichen Gasse nachempfunden mit Brauhaus, Rathaus, Hufschmiede oder dem Gasthaus „Zum roten Ochsen.“ Am Ende der Gasse thront eine Burg. Hinter der mittelalterlichen...
Mehr Artikel