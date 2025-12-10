MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sanierung der Elstertalbrücke im Vogtland erfolgreich abgeschlossen: „Hier stand zeitweise das größte Gerüst Europas“

Endlich wieder ohne Gerüst: Die Elstertalbrücke im Vogtland wurde saniert.
Endlich wieder ohne Gerüst: Die Elstertalbrücke im Vogtland wurde saniert. Bild: Ellen Liebner
Ingenieurbauleiter Heiko Peger (von links), Projektleiterin Elke Hering und Peter Kilian, zuständig für die Bauüberwachung.
Ingenieurbauleiter Heiko Peger (von links), Projektleiterin Elke Hering und Peter Kilian, zuständig für die Bauüberwachung. Bild: Ellen Liebner
Gerüst – soweit das Auge reicht. Zeitweise stand in Röttis das größte Flächengerüst Europas.
Gerüst – soweit das Auge reicht. Zeitweise stand in Röttis das größte Flächengerüst Europas. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Der letzte Feinschliff an der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt.
Der letzte Feinschliff an der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt. Bild: Ellen Liebner
Endlich wieder ohne Gerüst: Die Elstertalbrücke im Vogtland wurde saniert.
Endlich wieder ohne Gerüst: Die Elstertalbrücke im Vogtland wurde saniert. Bild: Ellen Liebner
Ingenieurbauleiter Heiko Peger (von links), Projektleiterin Elke Hering und Peter Kilian, zuständig für die Bauüberwachung.
Ingenieurbauleiter Heiko Peger (von links), Projektleiterin Elke Hering und Peter Kilian, zuständig für die Bauüberwachung. Bild: Ellen Liebner
Gerüst – soweit das Auge reicht. Zeitweise stand in Röttis das größte Flächengerüst Europas.
Gerüst – soweit das Auge reicht. Zeitweise stand in Röttis das größte Flächengerüst Europas. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Der letzte Feinschliff an der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt.
Der letzte Feinschliff an der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Sanierung der Elstertalbrücke im Vogtland erfolgreich abgeschlossen: „Hier stand zeitweise das größte Gerüst Europas“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeiten an der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt sind nach mehr als vier Jahren abgeschlossen. Warum die Mammutbaustelle in Röttis nur von der Pariser Kathedrale Notre-Dame übertroffen wurde.

Selbst ein grauer Dezembertag kann das Bild nicht trüben: Wie aus dem Ei gepellt überspannt die nun vollständig sanierte Gewölbebrücke in Röttis die Weiße Elster.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
13:09 Uhr
2 min.
Elstertalbrücke im Vogtland mit Millionenaufwand saniert
Blick auf die historische Elstertalbrücke im Vogtland. Sie wurde seit 2021 für rund 60 Millionen Euro umfangreich saniert (Luftaufnahme mit Drohne).
Die Nummer 2 der größten Ziegelsteinbrücken der Welt erstrahlt neu: die Elstertalbrücke bei Plauen. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit ist die Sanierung des historischen Bauwerks abgeschlossen.
10.08.2025
3 min.
Heiße Bauphase im Elstertal: Auf diese Einschränkungen müssen sich Vogtländer an der Barthmühle jetzt einstellen
Bahnübergang und Bahnsteig im Pöhler Ortsteil Barthmühle werden derzeit modernisiert.
Die Deutsche Bahn beginnt im Pöhler Ortsteil mit einem neuen Bauabschnitt. Auf welche Einschränkungen sich Anwohner, Wanderer und Bahnfahrer jetzt einstellen müssen.
Claudia Bodenschatz
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
Mehr Artikel