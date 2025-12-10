Sanierung der Elstertalbrücke im Vogtland erfolgreich abgeschlossen: „Hier stand zeitweise das größte Gerüst Europas“

Die Arbeiten an der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt sind nach mehr als vier Jahren abgeschlossen. Warum die Mammutbaustelle in Röttis nur von der Pariser Kathedrale Notre-Dame übertroffen wurde.

Selbst ein grauer Dezembertag kann das Bild nicht trüben: Wie aus dem Ei gepellt überspannt die nun vollständig sanierte Gewölbebrücke in Röttis die Weiße Elster.