Vor 80 Jahren: Züge fahren wieder über im Krieg zerstörte Elstertalbrücke im Vogtland – schwerer Unfall überschattete Wiederaufbau

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Nazis die Brücke gesprengt. In einer Zeit der Not war ein wichtiger Transportweg plötzlich gekappt. Am 4. Februar 1946 – heute vor 80 Jahren – rollten die Züge wieder. Ein Kraftakt.

Was wäre das Vogtland ohne die Elstertalbrücke? Tagtäglich rauschen die Züge über das Ziegelbauwerk, sie bringen Menschen und Waren Richtung Norden und Süden auf der Sachsen-Franken-Magistrale. Die Bahnlinie nach Gera kreuzt das Viadukt. Ein enorm wichtiger Transportweg auf Schienen.