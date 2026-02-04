MENÜ
  • Vor 80 Jahren: Züge fahren wieder über im Krieg zerstörte Elstertalbrücke im Vogtland – schwerer Unfall überschattete Wiederaufbau

Die Elstertalbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg. Über eine Notbrücke konnte sie ab 1946 wieder eingleisig befahren werden.
Die Elstertalbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg. Über eine Notbrücke konnte sie ab 1946 wieder eingleisig befahren werden. Bild: Sammlung Beyer/Archiv
Die Elstertalbrücke wurde zwischen 1846 und 1851 errichtet. Sie ist mit ihren zwei Etagen und imposanten Mittelbögen 68 Meter hoch und 270 Meter lang.
Die Elstertalbrücke wurde zwischen 1846 und 1851 errichtet. Sie ist mit ihren zwei Etagen und imposanten Mittelbögen 68 Meter hoch und 270 Meter lang. Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Ein Bild der zerstörten, im Aufbau befindlichen Elstertalbrücke.
Ein Bild der zerstörten, im Aufbau befindlichen Elstertalbrücke. Bild: Archiv Gemeinde Pöhl
Eine Gedenktafel an der Elstertalbrücke erinnert an die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs am 4. Februar 1946 – heute vor 80 Jahren.
Eine Gedenktafel an der Elstertalbrücke erinnert an die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs am 4. Februar 1946 – heute vor 80 Jahren. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Vor 80 Jahren: Züge fahren wieder über im Krieg zerstörte Elstertalbrücke im Vogtland – schwerer Unfall überschattete Wiederaufbau
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Nazis die Brücke gesprengt. In einer Zeit der Not war ein wichtiger Transportweg plötzlich gekappt. Am 4. Februar 1946 – heute vor 80 Jahren – rollten die Züge wieder. Ein Kraftakt.

Was wäre das Vogtland ohne die Elstertalbrücke? Tagtäglich rauschen die Züge über das Ziegelbauwerk, sie bringen Menschen und Waren Richtung Norden und Süden auf der Sachsen-Franken-Magistrale. Die Bahnlinie nach Gera kreuzt das Viadukt. Ein enorm wichtiger Transportweg auf Schienen.
