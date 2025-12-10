Sattelzug fängt Feuer: A 72 nach mehrstündiger Vollsperrung im Vogtland für Verkehr wieder freigegeben

Der Brand war kurz vor 10 Uhr ausgebrochen. Die Autobahnmeisterei und ein Bergeunternehmen bereiteten am Mittag die Bergung des Aufliegers vor. Kurz nach 14 Uhr wurde die A 72 wieder komplett freigegeben.

Die A 72 musste am Mittwochvormittag im Vogtland in Fahrtrichtung Hof voll gesperrt werden. Zwischen den Abfahrten Plauen-Ost und Plauen-Süd war ein Lkw in Brand geraten. Der Umleitungsverkehr durch Plauen hat für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffene Autofahrer sprachen von einem Verkehrschaos. Zwischen Plauen-Ost, wo die...