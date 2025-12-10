MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sattelzug fängt Feuer: A 72 nach mehrstündiger Vollsperrung im Vogtland für Verkehr wieder freigegeben

Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag auf der A 72 einen Lkw-Brand löschen.
Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag auf der A 72 einen Lkw-Brand löschen. Bild: Stadt Plauen
Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag auf der A 72 einen Lkw-Brand löschen.
Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag auf der A 72 einen Lkw-Brand löschen. Bild: Stadt Plauen
Update
Plauen
Sattelzug fängt Feuer: A 72 nach mehrstündiger Vollsperrung im Vogtland für Verkehr wieder freigegeben
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Brand war kurz vor 10 Uhr ausgebrochen. Die Autobahnmeisterei und ein Bergeunternehmen bereiteten am Mittag die Bergung des Aufliegers vor. Kurz nach 14 Uhr wurde die A 72 wieder komplett freigegeben.

Die A 72 musste am Mittwochvormittag im Vogtland in Fahrtrichtung Hof voll gesperrt werden. Zwischen den Abfahrten Plauen-Ost und Plauen-Süd war ein Lkw in Brand geraten. Der Umleitungsverkehr durch Plauen hat für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffene Autofahrer sprachen von einem Verkehrschaos. Zwischen Plauen-Ost, wo die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
08:48 Uhr
1 min.
Unfallflucht auf der A 72 im Vogtland: Unbekannter drängt Auto von der Straße
Einen Unfall gab es am Montagabend auf der A 72 nahe Großzöbern.
Hoher Sachschaden entstand am Montagabend nahe Großzöbern. Der Unfallverursacher suchte unerkannt das Weite.
Bernd Jubelt
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
28.11.2025
2 min.
Schwarzer Freitag auf A 72 im Vogtland: Zwei Unfälle binnen zwei Stunden mit Sperrung der Fahrbahn
Autobahnvollsperrung am Freitagnachmittag auf der A 72 zwischen Plauen-Ost und Treuen.
Viele Pendler sind am Freitag zu spät nach Hause gekommen: Nach einem Unfall auf der Autobahn 72 gegen 14.30 Uhr kam es kurz nach 16 Uhr zu einem weiteren. Zweimal wurde die Fahrbahn gesperrt.
Jonas Patzwaldt
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel