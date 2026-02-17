Sattelzug rammt Transporter auf der A 72 bei Plauen

Plauen
Der Unfallverursacher ist nach dem Zusammenstoß verschwunden. Der Schaden am Transporter ist erheblich.
Ein 37-jähriger Mann wurde am Montag, 16. Februar, auf der A 72 bei Plauen mit seinem Mercedes-Transporter in einen Unfall mit einem Lastwagen verwickelt. Das berichtet die Polizei. Der Mercedes war gegen 8.45 Uhr auf der linken Spur kurz vor dem Rastplatz Vogtland Nord in Richtung Hof unterwegs. Ein Sattelzug mit rotem Planenverdeck wechselte...
