MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A 72 bei Plauen.
Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A 72 bei Plauen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A 72 bei Plauen.
Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der A 72 bei Plauen. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Plauen
Sattelzug rammt Transporter auf der A 72 bei Plauen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Unfallverursacher ist nach dem Zusammenstoß verschwunden. Der Schaden am Transporter ist erheblich.

Ein 37-jähriger Mann wurde am Montag, 16. Februar, auf der A 72 bei Plauen mit seinem Mercedes-Transporter in einen Unfall mit einem Lastwagen verwickelt. Das berichtet die Polizei. Der Mercedes war gegen 8.45 Uhr auf der linken Spur kurz vor dem Rastplatz Vogtland Nord in Richtung Hof unterwegs. Ein Sattelzug mit rotem Planenverdeck wechselte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.02.2026
1 min.
Pritschenwagen nimmt in Crimmitschau Sattelzug die Vorfahrt
In Crimmitschau sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Ein Zusammenstoß in Crimmitschau sorgt für umfangreiche Schäden. Was passierte an der Kreuzung zur Fichtestraße?
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
27.01.2026
1 min.
25.000 Euro Schaden: Fahrerflucht auf Parkplatz im Mülsener Ortsteil Wulm
Der Verursacher eines Unfalls in Wulm ist verschwunden.
Ein unbekannter Lkw-Fahrer rammt einen Mercedes und flüchtet. Der Schaden ist hoch. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Lutz Kirchner
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
Mehr Artikel