  • Scheunenbrand im Vogtland: Fünfstelliger Schaden – 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Dutzende Einsatzkräfte sind am Samstagabend zu einem Brand nach Coschütz ausgerückt. Ein Nebengelass auf dem Gelände des Rittergutes brannte komplett nieder.
Dutzende Einsatzkräfte sind am Samstagabend zu einem Brand nach Coschütz ausgerückt. Ein Nebengelass auf dem Gelände des Rittergutes brannte komplett nieder. Bild: Uwe Selbmann
Dutzende Einsatzkräfte sind am Samstagabend zu einem Brand nach Coschütz ausgerückt. Ein Nebengelass auf dem Gelände des Rittergutes brannte komplett nieder.
Dutzende Einsatzkräfte sind am Samstagabend zu einem Brand nach Coschütz ausgerückt. Ein Nebengelass auf dem Gelände des Rittergutes brannte komplett nieder. Bild: Uwe Selbmann
Plauen
Scheunenbrand im Vogtland: Fünfstelliger Schaden – 80 Feuerwehrleute im Einsatz
Von Jonas Patzwaldt und Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstagabend ist es zu einem Brand im Elsterberger Ortsteil Coschütz gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zum Gelände des Rittergutes an. Was bisher bekannt ist.

Im Elsterberger Ortsteil Coschütz ist am Samstag gegen 18 Uhr ein Brand ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle stand eine Scheune in Flammen. Im Gebäude befindliche Personen haben es selbstständig verlassen.
