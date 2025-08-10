Scheunenbrand im Vogtland: Fünfstelliger Schaden – 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Samstagabend ist es zu einem Brand im Elsterberger Ortsteil Coschütz gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zum Gelände des Rittergutes an. Was bisher bekannt ist.

Im Elsterberger Ortsteil Coschütz ist am Samstag gegen 18 Uhr ein Brand ausgebrochen. Laut Rettungsleitstelle stand eine Scheune in Flammen. Im Gebäude befindliche Personen haben es selbstständig verlassen.