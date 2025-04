Scheunenbrand im Vogtland: Hoher Sachschaden - Elf Rinder sind tot

Ein Großbrand hat den Rosenbacher Ortsteil Schönberg in Atem gehalten. Zwei landwirtschaftlich genutzte Gebäude brannten am Dienstagnachmittag ab. Drei Menschen wurden verletzt, Tiere verendeten. Inventar und Stroh sind vernichtet. Jetzt rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Eine Viertelmillion Euro Schaden ist nach einer ersten Schätzung der Polizei bei dem Großbrand am Dienstagnachmittag in Schönberg (Gemeinde Rosenbach) entstanden. „Die Zahl wird aber vermutlich noch nach oben gehen“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch auf Nachfrage. Wie der Beamte sagte, sind elf Rinder des...