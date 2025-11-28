Schmankerl für Kunstliebhaber zum Jahresende: Plauener Malzhaus zeigte große Grafik-Schau

Drucke, Grafiken und Radierungen von acht Künstlern sind ab Samstag in der Galerie des Malzhauses zu sehen. Darunter auch Werke eines Biennale-Preisträgers.

Über die Adventszeit und den Jahreswechsel bietet das Plauener Malzhaus eine große Kunstschau. Der Adorfer Künstler Andreas Rudloff hat die Ausstellung mit 75 Arbeiten der bildenden Kunst auf die Beine gestellt. Die Schau wird am Samstag um 18 Uhr eröffnet. Sie trägt den Titel „Druck + Grafik + Radierung“. Zu sehen sind Werke von acht...