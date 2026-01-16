„Schnapsidee“: Warum ein Gasthaus im Vogtland ein neues Partywochenende aus der Taufe gehoben hat

Das Gasthaus Frohsinn in Pöhl verwandelt sich an diesem Wochenende in einen Party-Hotspot. Ungewöhnliche Dekorationen und ein kreatives Catering-Konzept warten auf die Gäste. Wie die Idee zustande kam.

„Laut kann es bei uns ja werden, hier stört es niemanden“, sagt Gastronomin Kati Giegold. Ihr Gasthaus Frohsinn liegt vom Pöhler Ortsteil Herlasgrün etwas abseits an der Staatsstraße 297. „Wir haben nur einen Nachbarn in der Nähe. Und dem haben wir vorsorglich Ohrstöpsel vorbeigebracht.“ Vorsorglich, denn noch sind sich auch die...